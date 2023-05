Le Pro Loco del savonese in assemblea a Finale Ligure sabato 6 maggio

Ancora una volta Finale sarà al centro di un importante evento nel mondo associazionistico. Sabato 6 maggio, dalle ore 15.30, nella sede sociale della Pro loco di Gorra e Olle A.P.S. si terrà l'Assemblea Provinciale U.N.P.L.I (Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane).

L'importante assemblea, alla quale parteciperanno oltre ai presidenti delle nostre pro loco anche i membri del direttivo provinciale UNPLI col presidente Albertino Negro e il segretario regionale UNPLI Ivano Tagliavacche, vedrà partecipi anche la presidente nazionale dei sindaci revisori dei conti dottoressa Graziella Guatelli, il consigliere nazionale UNPLI Enrico Mendace. Si inizierà con il saluto delle autorità comunali finalesi.

"Le nostre Pro Loco, che quasi tutte hanno affrontato il passaggio burocratico che le ha portate a essere riconosciute A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) e per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) devono ora fare i passaggi per la registrazione dei loro bilanci con relativi verbali di approvazione - spiega il presidente dell'associazione finalese, Emilio Bolla - Le continue modifiche della legislazione che interessa il terzo settore hanno disorientato molte associazione del volontariato e per questo motivo l'UNPLI ritiene opportuno mettere a disposizione i suoi esperti per aiutare le nostre Pro Loco".

All'ordine del giorno ci saranno anche l'approvazione dello Statuto e del Regolamento Generale del Comitato Provinciale UNPLI Savona. Ma anche del Bilancio Consuntivo 2022, l'organizzazione delle imminenti "Festa Nazionale della Musica (21 giugno) e "Giornata Nazionale delle Pro loco" (9 luglio).

Durante la riunione ci sarà una simpatica interruzione per un gradito rinfresco, sempre utile a consolidare i rapporti di amicizia che legano i nostri "prolochini".

Data la portata dell'evento e l'interesse degli argomenti trattati, il comitato provinciale auspica anche la presenza dei commercialisti che seguono le Pro Loco e di quanti gravitano attorno a questo stupendo mondo del volontariato, riconosciuto dall'UNESCO come protettore dei beni immateriali.