Carcare, Italia Viva incontra i cittadini: si parlerà di sviluppo economico e tutela ambientale

“Italia Viva Savona continua il suo lavoro di elaborazione politica legata alle esigenze e specificità del nostro territorio: vogliamo mettere competenze e passione a servizio degli amministratori locali e dei cittadini. È per questo motivo che ci incontreremo venerdì 5 maggio a Carcare per parlare di come sia possibile coniugare sviluppo economico e tutelata ambientale”. Ad affermarlo Matteo Calcagno e Danja Stocca, coordinatori provinciali di Italia Viva Savona.

“Abbiamo scelto Carcare perché rappresenta un pezzo fondamentale della storia produttiva della provincia di Savona e siamo convinti che l'intera vallata possa ancora esprimere innovazione, produttività, lavoro e nel contempo, rispetto per l'ambiente e per chi la vive”.

“Ci aiuteranno in questa riflessione la nostra capogruppo al Senato, Raffaella Paita, l'assessora alla città vivibile e la transizione ambientale di Savona, Barbara Pasquali e il consigliere comunale cairese Fulvio Briano. L'appuntamento – concludono - è alle 18.30 di venerdì 5 maggio presso il centro polifunzionale di Carcare, in via del Collegio.