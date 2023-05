Case green, Mai (Lega):”No a una norma scellerata che peserà sulle tasche dei cittadini”

“L’approvazione in Consiglio Regionale del nostro Ordine Del Giorno è un primo importante passo per sostenere la contrarietà alla normativa approvata dal Parlamento europeo sull’efficienza energetica degli edifici”. Lo dichiara in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale

“Il voto ha messo in chiaro chi è favorevole e chi è contrario alla norma che obbligherà gli italiani a eseguire importanti lavori di ristrutturazione o di sostituzione di caldaie, porte, finestre ecc – prosegue Mai -. La sinistra, che ha già votato a favore della direttiva a Strasburgo, anche oggi in Aula, si è dichiarata favorevole al documento che costringerà anche i liguri a spendere importanti risorse economiche, confermandosi il partito delle tasse e della patrimoniale. La Lega invece vuole evitare che i cittadini mettano nuovamente mano al portafoglio”.

“Probabilmente la sinistra ignora che cosa significa fare il cappotto su una casa con i muri in pietra a vista o con importanti stucchi e rilievi storici. Forse la sinistra ignora che famiglie e le imprese sono già provate dalla crisi pandemica ed energetica e non è proprio il caso di tassarli ulteriormente perseguendo un ambientalismo ideologico che penalizzerà l'Europa e avvantaggerà il resto del mondo. I liguri non hanno bisogno di questa legge scellerata, calata dall’alto e che non tiene conto delle peculiarità del nostro territorio”, conclude Stefano Mai.