Club Lions Quiliano Vada Sabatia al lavoro per il progetto “Insieme possiamo”: si cercano nuovi volontari

Dall’inizio del mese di febbraio, i Club Lions italiani sono al lavoro per realizzare il progetto “Insieme Possiamo”. L’obiettivo è quello di coinvolgere nuovi volontari per “servire”, ossia per organizzare insieme progetti utili a migliorare la qualità della vita delle loro comunità.

L’invito giunge direttamente dal presidente internazionale Brian Sheehan che sensibilizza tutti i soci Lions a lavorare in squadra e a pensare fuori dagli schemi, per realizzare grandi cose insieme. In quest'ottica, il Lions Club Vado Ligure - Quiliano "Vada Sabatia", si è visto coinvolto in una serie di iniziative per il raggiungimento di tale scopo:

Giornata sulla violenza alle donne: venerdì 25 novembre il Lions Club Vado Ligure Quiliano "Vada Sabatia" si è reso partecipe con altre associazioni alla giornata dedicata all'irrisolto problema della violenza sulle donne;

Mercatini di Natale 2022: sabato 17 dicembre il Lions Club Vado Ligure Quiliano "Vada Sabatia" ha presenziato al mercatino di Natale con la special guest Jack, ovvero un cane addestrato a riconoscere le persone affette da diabete;

Carnevale 2023 Valleggia e Vado Ligure: il 10 febbraio a Valleggia e il 25 febbraio a Vado Ligure si è svolto il carnevale con sfilate di maschere e sbandieratori. Il Lions Club Vado Ligure Quiliano, nell'ambito del progetto "Insieme possiamo" ha prestato assistenza sul territorio al fine di garantire il servizio d'ordine durante le manifestazioni;

Poster della Pace e Bandiere Tricolore 2023 Quiliano: il 16 marzo a Quiliano si è svolta la premiazione con la consegna dei diplomi per il concorso legato al tradizionale Poster per la Pace presso la scuola di Quiliano. Contestualmente il Lions Club Vado Ligure Quiliano, nell'ambito dello storico progetto ha consegnato le bandiere tricolori per ricordare la nostra Patria;

Associazione Centro Aiuto alla Vita Savona: il 22 marzo a Vado Ligure si è presentato il libro di racconti "Quasi per ridere" scritto dalla nostra socia Lia Ciciliot. In questo contesto, attraverso la vendita del libro, sono stati raccolti fondi successivamente donati al Centro Aiuto alla Vita di Savona;

Assistenza medica Hockey Cairo Montenotte: come da tradizione, i medici del Lions Club Vado Ligure Quiliano hanno prestato assistenza alle gare di Hockey svoltesi a Cairo Montenotte, nelle giornate del 25/26 marzo in occasione del Torneo Internazionale H5S;

Alla scoperta dei vitigni: il 28 di aprile, presso il ristorante La Concaverde, il club ha vissuto un momento di convivialità e amicizia, alla scoperta della storia del vino con le comunità locali.

“Questo è solo l'inizio di una grande avventura che durerà nel tempo, all'insegna del nostro motto ‘dove c'è bisogno, c'è un lions’ – dichiarano dal Lions Club Vado Ligure - Quiliano Vada Sabatia . Chiunque faccia parte di un’associazione di volontariato che opera nel savonese, non esiti a contattarci! Noi siamo sempre alla ricerca di nuovi contatti, al fine di elaborare possibilità di confronto per una proficua crescita comune".