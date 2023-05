Altare si racconta in foto: fino al 30 giugno arriva il concorso fotografico promosso dai commercianti

L'Associazione Commercianti Altare ha lanciato un nuovo concorso fotografico per raccontare la bellezza e la peculiarità del paese con la lente della macchina fotografica.

Si chiama "Racconta Altare attraverso un'immagine" e punta a far riscoprire il piccolo centro della Val Bormida, già noto per l'arte vetraria, sotto una nuova luce, cercando di coglierne gli aspetti meno noti e offrendo agli spettatori uno sguardo diverso su uno dei luoghi più suggestivi della regione.

Il concorso è aperto a tutti e le iscrizioni sono già aperte presso il negozio "Nuova Pilade dal 1923", in cui si potranno consegnare i materiali prodotti entro il 30 giugno. I partecipanti possono scegliere tra diverse categorie, tra cui paesaggio urbano, ritratto, natura, persone e mestieri, architettura ed eventi e manifestazioni.

I partecipanti possono presentare fino a tre fotografie, a colori o in bianco e nero, realizzate in qualsiasi momento o appositamente per il concorso. Ogni foto deve essere consegnata già stampata in formato 20x30 cm e montata su cartoncino 30x40 cm, con il nome, il cognome e il titolo della foto scritti sul retro.

A ogni partecipante verrà garantita l'esposizione di una foto nelle vetrine degli esercizi commerciali aderenti.

Nel mese di agosto verranno inoltre premiati i tre migliori scatti scelti dalla giuria composta dai fotografi Aurelio Bormioli e Andrea Biscosi.