Dopo le lamentele di Pasqua per il traffico Flavio Briatore continua a muoversi comunque sulla A10 (FOTO)

Dopo la sfuriata nel video che aveva pubblicato sui suoi social a Pasqua, Flavio Briatore non ha smesso di muoversi tra la Costa Azzurra e Milano. La conferma arriva dall’incontro che ha avuto oggi il nostro fotografo Tonino Bonomo con l’imprenditore piemontese, al ritorno da Montecarlo verso la Lombardia.

Un incontro cordiale, in un autogrill della A10 Genova-Ventimiglia, proprio quella che alcune settimane fa aveva fatto infuriare Briatore per le lunghe code, a causa dei tanti lavori e dell’intasamento da auto nel corso dell’esodo pasquale.

“E’ stato un incontro casuale quanto cordiale – ci ha detto Tonino – e Briatore non ha esitato un attimo quando gli ho chiesto di poterlo fotografare”. T-shirt nera e cappello ufficiale della Formula 1 (a ricordare i suoi successi in Benetton) Briatore è risalito sulla sua auto condotta dall’autista, per proseguire il viaggio.

Questa volta senza le code di Pasqua e con un sorriso in più. Probabilmente, dopo le disavventure da traffico di aprile, l’imprenditore ha deciso di muoversi in giornate meno trafficate anche se, sulla A10, i cantieri sono sempre presenti.