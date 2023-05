Giovani da tutta Europa per partecipare al progetto "Don't Worry Be you" dello Yepp di Albenga

Il benessere dei giovani è al centro dello scambio internazionale Erasmus+ "Don't Worry Be you" che si svolge ad Albenga in questi giorni. I partecipanti sono arrivati dalla Grecia, Bulgaria, Croazia, Olanda e dalla rete italiana Yepp.

Si respira grande entusiasmo e c'è un forte coinvolgimento nelle attività che offrono l'opportunità di accrescere consapevolezza sul proprio corpo ed emozioni il tutto guidati da esperti.

Tra le tematiche affrontate quelle legate alla sostenibilità ambientale. Oggi, mercoledì 3 maggio, i ragazzi doneranno alcuni alberi alla città che verranno piantumati nel parco Cotta e saranno impegnati nell’attività di pulizia delle spiagge di Vadino per eliminare la plastica e i rifiuti presenti.

Tante esperienze, emozioni e lavori di gruppo che continueranno fino al prossimo 5 maggio. Afferma Camilla Vio, consigliere delegato alle politiche giovanili: "Questi eventi sono una dimostrazione del fatto che i giovani possono partecipare attivamente al bene comune e alle attività che migliorano la città. Lo YEPP ne è una delle dimostrazioni migliori".

"Come amministrazione siamo orgogliosi del Centro Giovani e dei progetti - anche a carattere internazionale – che vengono portati avanti danno la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di riflettere su tematiche importanti, socializzare e ricevere il supporto di personale specializzato. Oggi saranno piantumati degli alberi nel Parco Cotta e i giovani si metteranno in gioco pulendo le spiagge di Albenga dando il buon esempio ad altre persone e lanciando un messaggio forte alla collettività".

"Invito i ragazzi che ancora non conoscono questa realtà a contattare lo YEPP (via social o attraverso gli altri canali) per aderire ai progetti che vengono portati avanti sempre con tanto entusiasmo", conclude la consigliera.

Ecco i corsi che il Centro Giovani porta avanti gratuitamente per tutti i tesserati: laboratorio di teatro in collaborazione con la Compagnia teatrale Kronoteatro (età 13-28) o il lunedì o il martedì dalle 18; corso di skateboard venerdì fino ad aprile dalle 15 alle 17; attività libera per i ragazzi il venerdì dalle 15 alle 19; il martedì e mercoledì pomeriggio aperti per gli studenti del musicale (sala prove) e dell’artistico; Club del libro dai 18 ai 35 anni letture di libri e discussione sui libri (si incontrano una volta al mese di solito al sabato accordandosi di volta in volta per la data).