Slc Cgil Liguria: Fabio Allegretti è il nuovo coordinatore regionale

Nell’ambito del Coordinamento regionale della Slc Cgil Liguria riunitosi oggi, Fabio Allegretti è stato eletto nuovo coordinatore regionale.

La Slc è il sindacato di categoria della Cgil che organizza le lavoratrici e i lavoratori che operano nel settore dell’informazione, delle telecomunicazioni, dei servizi postali, dell'audiovisivo, dello spettacolo dal vivo e dell'editoria.

Il compito del coordinatore regionale è quello di organizzare la categoria a livello ligure dal punto di vista politico sindacale, e Fabio Allegretti, già segretario generale Slc Genova, è sicuramente una figura di grande esperienza e competenza.

Presente all’incontro anche il segretario generale di Cgil Liguria Maurizio Calà: “Si tratta di una categoria sulla quale la Cgil vuole investire, perché al suo interno vi sono settori strategici e di prospettiva per il futuro del Paese. Alcuni comparti rivestono grande importanza dal punto di vista produttivo, penso ad esempio alle comunicazioni e alla parte che riguarda la produzione culturale".

Per il neoeletto Allegretti, l’elezione del coordinatore regionale è un segnale importante per la categoria: “Dare gambe e strumenti alla categoria è un modo per unire ancora di più i lavoratori del settore e per garantire loro una tutela mirata ed estesa su tutto il territorio ligure”.