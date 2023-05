Volontari contro l'inciviltà: rifiuti via dai boschi di Calice grazie ai ragazzi dell'AIB Protezione Civile

Vari scarti in plastica e non solo, residui di ogni tip, elettrodomestici o componenti di cucine.

Non vi è solamente l'outdoor a portare agli onori delle cronache quotidiane il nostro entroterra. Anche il malcostume, oltre che vero e proprio reato, dell'abbandono di rifiuti nei boschi resta una sgradita peculiarità del territorio del savonese che le amministrazioni e le forze dell'ordine continuano a perseguire cercando anche di prevenire.

Non solo loro, anche i volontari contribuiscono in buona parte a porre un rimedio e tutelare il nostro verde. E' quanto successo nei giorni scorsi nel comune di Calice Ligure in località Madonna della Guardia, meta prediletta nel finalese dagli scaricatori abusivi di immondizia.

"Ringrazio personalmente Stefano Chiazzaro e i ragazzi della locale squadra AIB Protezione Civile per avere, in collaborazione con la squadra di Pietra Ligure che ovviamente ringraziamo, rimosso parecchi rifiuti ingombranti abbandonati impropriamente (e incivilmente aggiungo io) lungo la strada sterrata che porta al Santuario della Madonna della Guardia" afferma il sindaco calicese Comi.

"Considerando che praticamente tutti gli oggetti rimossi sarebbero potuti essere conferiti presso i centri di raccolta del territorio - sottolinea - mi riesce difficile esprimere un giudizio sulla poca intelligenza e sull’assoluta mancanza di senso civico di coloro che si sono divertiti a gettare quanto recuperato in tali luoghi".

"Grazie ancora ai volontari delle due squadre coinvolte in questa da noi apprezzata operazione di pulizia del nostro territorio" chiosa il primo cittadino.