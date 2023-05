Lavoro, Uiltucs: “Occorre avviare un tavolo di confronto e monitoraggio per trasformare le criticità in opportunità”

"A seguito della costituzione del Tavolo di Lavoro costituito dall’assessorato al lavoro del Comune di Genova, Uil Liguria e Uiltucs Liguria ritengono opportuno sollecitare l’attivazione del tavolo di monitoraggio circa le criticità del territorio. In particolare ci riferiamo al settore della grande, media e piccola rete di vendita caratterizzata da un importante valore sociale e occupazionale, ma anche dal presidio legale che rappresenta per il nostro territorio". Lo scrive in una nota Uiltucs.



“Occorre effettuare un’analisi dei fabbisogni per affrontare le nuove sfide per tramutare le criticità in opportunità – spiegano Fabio Servidei segretario confederale Uil Liguria e Marco Callegari segretario regionale Uiltucs Liguria - Proseguire con il tavolo significa affrontare eventuali esigenze formative di supporto e qualificazione, anche e soprattutto per la rete di vendita che presenterà alcune novità con nuove aperture”.