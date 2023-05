Sblocco di 300 milioni per l'autotrasporto, FAI: "Siamo sulla strada giusta"

Autotrasporto, sblocco di 300 milioni di euro di credito d’imposta per il settore: soddisfatto il presidente di Fai, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani aderente a Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè, che – in attesa di leggere il testo ufficiale dei provvedimenti che saranno inseriti su proposta del Mit nel Dl Lavoro – afferma: “Siamo sulla strada giusta”.

“Secondo quanto dichiarato oggi dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e dal viceministro Edoardo Rixi, sarebbe prevista anche l'esenzione per le imprese di trasporto dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, esenzione che da tempo chiediamo venga ribadita una volta per tutte - prosegue il presidente Fai-Conftrasporto – Sottolineiamo quanto, soprattutto in situazioni così complesse, il confronto costante a livello politico sia fondamentale”.