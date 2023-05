Savona, il 5 maggio l'ultimo incontro della "Scuola della Parola"

Venerdì 5 maggio alle ore 21 nella Chiesa parrocchiale Santa Maria Giuseppa Rossello, in via Loreto Vecchia, nel quartiere Villetta di Savona, si concluderà la "Scuola della Parola" guidata dal vescovo Calogero Marino. Il tema scelto per il cammino di quest’anno è “Cercava di vedere chi era Gesù” (Lc 19, 3). Figure della ricerca”.

Invece mercoledì 31 maggio alle ore 10 nel Seminario Vescovile sarà presentata al clero la Fondazione "don Ernesto Bottero", nata da una donazione che l'allora economo della Diocesi e del Seminario stesso dispose nel suo testamento a favore dei presbiteri ammalati o in stato di necessità.

Dopo l'appuntamento per la fondazione è previsto ancora un incontro legato alla "Scuola del Clero 2022 - 2023". Venerdì 16 giugno l'incontro dei presbiteri, religiosi e diaconi per la festa del Sacro Cuore si svolgerà dalle 10 in Seminario e sarà presieduto da monsignor Marino.