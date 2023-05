Savona, Paola Esposito e Francesca Ghilione in concerto ai "Pomeriggi della Mozart"

Una formazione inconsueta apre il mese di maggio dell’Associazione Mozart Savona. Paola Esposito al mandolino e Francesca Ghilione alla chitarra proporranno, presso l’Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla di via Giodobono, venerdì 5 maggio alle ore 17,30 un concerto intitolato “Ars gratia artis”.

Spiegano le artiste: “L’arte per l’arte, l’arte fine a se stessa: pura, libera da ogni vincolo, disinteressata e super partes. Da sempre la musica rappresenta una delle forme d’arte più istintiva ed immediata: permette di trasmettere in modo genuino e diretto emozioni, sentimenti, pensieri, veicolando attraverso il suono tutto ciò che le parole non riescono a definire. La musica, nella sua duplice valenza creativa (far musica) e fruitiva (ascoltare musica) – come ogni forma di produzione artistica – diventa espressione di una necessità profonda dell’uomo di comunicare e recepire stati d’animo, in modo che possano essere universalmente compresi”.

In programma musiche di Bach, Piccone, Leone, Paganini, Munier, Calace.

La stagione è organizzata dall’Associazione Mozart Savona e sostenuta dalla Fondazione De Mari, dal Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi e da Brignolo Assicurazioni. L’ingresso ai concerti è gratuito.