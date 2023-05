Dl Lavoro, Rixi: "Sbloccati 300 mln per autotrasporto ed esenzione contributo Art"

"Finalmente sono stati resi utilizzabili come credito di imposta i 300 milioni di euro stanziati per l’autotrasporto, a fronte del rincaro di carburanti ed energia. Prevista l’esenzione per le imprese di trasporto dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti". Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

"Inoltre, abbiamo garantito la copertura per le domande del Bonus trasporti pervenute entro febbraio 2023 che superavano i limiti di spesa previsti. Per il settore marittimo sono stati derogati alcuni limiti sulla presenza di marittimi comunitari per la formazione degli equipaggi. Sono tutti provvedimenti inseriti su proposta del Mit nel Dl Lavoro. Il governo risponde con i fatti alle sterili polemiche dei professionisti del ‘No a prescindere’", conclude Rixi.