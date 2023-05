Presidente Toti difende il megaschermo del Palazzo della Regione: “Promuove cultura, teatri, eventi e bellezze del territorio come mai prima”

“Il megaschermo a led sulla facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari promuove la cultura, i nostri teatri, gli eventi dei nostri Comuni, le bellezze del nostro territorio come mai è stato fatto nelle gestioni precedenti, e può diventare uno strumento per celebrare le ricorrenze più importanti, come accaduto di recente per il 1° maggio, quando il megaschermo ha riportato, dalla sera, le parole del primo comma della nostra Costituzione. È un gigantesco volano di promozione culturale e turistica, che non solo terremo qui per tre anni, ma io mi auguro resti qui per sempre”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in risposta alle richieste di rimozione del megaschermo sulla facciata del palazzo della Regione.

“A coloro che lo definiscono un ‘orrendo catafalco’ –aggiunge - voglio replicare che si tratta non solo di uno strumento per promuovere eventi e manifestazioni, ma anche un abbellimento della piazza, che spesso dialoga con l’illuminazione della fontana, e che non ci arrederemo a chi vuole una Genova e una Liguria tristi e spente. Siamo di fronte a un’opposizione totalmente incapace di elaborare una proposta politica alternativa o di dare buoni suggerimento a chi governa, e che cerca in qualche modo di riportare questa Regione e questa città a un grigiore che per fortuna si sono lasciate alle spalle, e che si scontra con una realtà che sta dando straordinari risultati dal punto di vista economico e occupazionale. Mi pare francamente – conclude il presidente- che le opposizioni non si rassegnino e vogliano trasformare questa regione secondo lo stilema della propria mediocrità”.