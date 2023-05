La Samp è sempre più giù, anche il Toro passa al Ferraris: l'ex Genoa Pellegri esulta sotto la Sud, che caos!

Al "Ferraris" decidono le reti di Buongiorno (capitan futuro dei granata, domani leggerà i nomi del Grande Torino a Superga) al 31' del primo tempo e dell'ex enfant prodige del Genoa quando la gara era ormai prossima al fischio finale. Una gara non particolarmente emozionante, accesa nel finale dal parapiglia che ha fatto seguito all'esultanza con le mani alle orecchie da parte del numero 11 del Toro. Rissa, giallo per lui e anche per Amione (già ammonito e sostituito, fiondatosi in campo dalla panchina) con tanto di espulsione per il difensore argentino.