Sampdoria, alta tensione: contestazione alle porte e al "Ferraris" arriva il Torino

A pochi giorni dalla pesante sconfitta di Firenze, la Sampdoria torna in campo al "Ferraris" nel turno infrasettimanale ospitando il Torino (ore 18.00, arbitro Camplone) in una gara dove l'attesa è probabilmente più per quello che potrebbe accadere sugli spalti che sul rettangolo di gioco.

La contestazione già vista contro lo Spezia potrebbe trovare seguito anche nella giornata odierna: nel mirino dei tifosi ovviamente Massimo Ferrero ma anche Edoardo Garrone, oltre alle istituzioni del calcio (ma non solo) per l'atteggiamento mostrato nei confronti della situazione del club, attualmente in caduta libera verso il fallimento. Anche ai giocatori è stato richiesto maggior impegno per evitare di finire pure loro travolti dalla bufera.

Per quanto riguarda il calcio giocato, i blucerchiati ritrovano Nuytinck che dovrebbe partire titolare: a formare la linea difensiva con l'olandese ci sarà Amione, mentre Murillo, Gunter e Oikonomou (favorito sugli altri) sono in lizza per una maglia da titolare. In porta confermato Ravaglia; in mezzo al campo spazio a Zanoli, Winks, Rincon e Augello; in avanti Cuisance e Lammers a supportare Gabbiadini. Fuori Leris e Djuricic reduci da infortuni accusati domenica scorsa, ma anche Sabiri (inviso sempre più alla tifoseria) non convocato.

Dopo il ko con la Fiorentina mister Stankovic aveva rassegnato le dimissioni, poi ritirate dopo un confronto con staff e tifosi: qualora contro il Toro dovesse arrivare una nuova sconfitta, il tecnico serbo potrebbe però nuovamente presentarle. A quel punto il presidente Lanna sarebbe pronto ad affidare la squadra fino alla fine del campionato a Felice Tufano, allenatore della Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance, Lammers; Gabbiadini.

ALLENATORE: Dejan Stankovic.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.