La famiglia di Sandro Varaldo ringrazia: "Molte persone si sono strette a noi per dare un ultimo saluto al nostro caro"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"La famiglia Varaldo desidera ringraziare tutti coloro che si sono stretti nel dolore per la perdita di Sandro. Sono state innumerevoli le persone che si sono volute stringere a noi in questi giorni per ricordare e dare un ultimo saluto al nostro caro".

"Desideriamo ringraziare in particolare Gianni Varaldo che con il suo affetto ha saputo dimostrare tutta la vicinanza e il bel rapporto che lo legava a Sandro, per il quale era come un figlio".

"Un ringraziamento particolare alla Confraternita del Cristo Risorto e a tutti i confratelli. Era per Sandro una seconda casa e luogo in cui ha vissuto momenti conviviali e di profondo impegno religioso, che ricordava sempre con entusiasmo misto a nostalgia. Non si stancava mai di raccontare aneddoti legati alle esperienze vissute durante quegli anni e di tenere vivo il ricordo di tutte le persone che sono passate di lì e che hanno lasciato qualcosa nella sua memoria".

"Era così contento quando ha saputo, il giorno del Venerdì Santo, che la processione è potuta uscire e anche in quell'occasione, mentre guardava i video dall'ospedale, non ha mancato di commentare e scrutare con occhio vigile i decori delle casse, i portatori, i capi cassa, i colpi di mazzetta e a riconoscere tutte le persone presenti".

"Un ringraziamento particolare anche tutte le altre Confraternite che hanno partecipato con molto affetto al nostro dolore. Desideriamo ringraziare il reparto Utim dell'ospedale San Paolo di Savona diretto dal primario Rodolfo Tassara, e in particolare i medici Francesco e Nathan Artom e tutto lo staff medico e infermieristico che si è preso costantemente cura di Sandro. Un ringraziamento anche al dottor Davide Becco, suo medico di famiglia e al dottore e caro amico Ruggiero Basso".

"Ringraziamo commossi tutte le persone che si sono strette a noi, vicine e lontane, per il calore dimostrato in questo doloroso momento".