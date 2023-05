Vado, lutto per la scomparsa della "colonna" del Molo 8.44 Dino Quaglia

Vado Ligure e il Molo 8.44 piangono la scomparsa di Dino Quaglia.

80 anni, è stato per anni una colonna portante dello shopping center vadese nel quale si occupava della programmazione finanziaria.

Ingegnere, laureato in chimica, si è sempre dedicato alla parte amministrativa nelle passate esperienze lavorative.

"Era un personaggio molto particolare e la sua vita era lì al Molo. È stato un punto di riferimento, era sempre gentile, disponibile e aveva una parola buona per tutti. Introvabile un altro collaboratore come lui - il ricordo dell'amministratore delegato del Molo 8.44 Giovanni Mascherin - Tutti i giorni era presente, una persona d'altri tempi, sempre con la battuta pronta, aveva infatti un senso dell'umorismo molto sottile e un modo di giudicare le persone distaccato ma allo stesso tempo preciso".

"Era una persona benvoluta, burbera, però gli volevamo bene. Di poche parole, sempre presente. Un pilastro" ha detto la collega Claudia Scarrone.

"La Società Le Terrazze di Vado S.r.l. comunica con grande dolore la dipartita del Dottor Dino Quaglia. Domani, 5 maggio, la sua salma sarà benedetta dal parroco alle ore 10,00 presso la camera ardente dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopodiché procederà per il forno crematorio di Bra. I negozi potranno abbassare le serrande per 10 minuti in segno partecipazione al lutto in concomitanza della benedizione del parroco. La Società ed i famigliari hanno aperto una raccolta fondi in favore dell'ANFFAS Onlus di Albenga essendo il compianto zio di un ragazzo disabile" dicono da Le Terrazze di Vado.