Disagi al traffico per un incidente con due auto coinvolte lungo l'autostrada A10 Genova-Savona.

Autostrade per l'Italia segnala code per 4 chilometri nel tratto compreso tra Varazze e Albisola (km 32.4), in direzione del confine di Stato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.