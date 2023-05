Acquistare un Rolex è certamente una spesa molto importante, non adatta probabilmente a ogni tipo di tasca. Sono infatti i clienti per lo più specifici che sono appassionati del brand e che possono permettersi un acquisto di questo tipo. Ovviamente si tratta di orologi che sono facilmente considerabili come dei veri gioielli, che impreziosiscono qualsiasi tipologia di outfit rendendolo unico. Questi segnatempo oltretutto si distinguono da tutte le altre tipologie di marche e sono considerati proprio tra i più prestigiosi in assoluto in commercio, e sono realizzati con materiali di grande qualità. Si possono ad esempio trovare in acciaio o in oro e vi sono diverse tipologie di modelli selezionabili tra cui ad esempio i Daytona, che probabilmente sono quelli più conosciuti, i Submariner, gli Oyster ecc. Se si ha intenzione dunque di acquistare tale tipologia di orologio bisogna che lo si faccia assolutamente in punti vendita che sono autorizzati. Fortunatamente ne esistono diversi dislocati in varie zone dell'Italia e che si possono cercare direttamente sul sito internet ufficiale del Brand recandosi sulla sezione “trova un rivenditore”. Oltre ad essere assolutamente certi che in questi punti vendita vengono venduti orologi originali, si ha diritto anche ad un servizio di post vendita e ad avere anche quindi una garanzia sul prodotto che generalmente ha una validità di cinque anni.

Perché acquistare in un punto vendita autorizzato

Sono diverse le motivazioni per cui è assolutamente consigliato dallo stesso brand comprare questi orologi in punti vendita autorizzati. La garanzia in primis è un aspetto di grande importanza che non deve essere assolutamente sottovalutato. Questo infatti come già anticipato ha una copertura di cinque anni dall'acquisto dell'orologio in sé e poi grazie a questa garanzia ad esempio se si rompe un componente può essere sostituito tranquillamente. Bisogna ricordarsi però che chiaramente tale servizio non copre ad esempio dei difetti oppure dei danni dovuti all'usura del tempo, o ad esempio da un utilizzo non corretto dell’oggetto. Non viene coperta dalla garanzia nemmeno la perdita e anche il furto di esso. All'interno dei punti vendita autorizzati vengono venduti orologi che sono al 100%, originali. Esiste però un modo per essere sicurissimi che il proprio orologio sia originale ed è una informazione utile da sapere. Sull'orologio stesso infatti vengono riportati dei codici che sono identificativi e che non possono di fatto essere contraffatti. Esiste ad esempio il numero di matricola che troviamo riportato nella cassa dell'orologio e si trova scritto in corrispondenza delle ore 6, mentre abbiamo anche il numero di referenza che sempre scritto sulla cassa ma che corrisponde alle ore 12:00. Il numero di matricola è davvero molto importante ad esempio perché è un numero di serie che identifica in maniera specifica il tipo di orologio e ci dà tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Quello di referenza invece è un codice che identifica nello specifico il modello di appartenenza. Come se non bastasse esistono anche altri due importanti codici e cioè quello di calibro che ritroviamo all'interno del meccanismo è anche quello del bracciale.