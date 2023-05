Il dove comprare un Rolex è una domanda molto interessante che si possono porre molte persone che magari hanno deciso di regalarlo a un figlio o una figlia o un compagno o una compagna così come possono essere degli appassionati o possono essere addirittura dei collezionisti che questa domanda praticamente se la fanno spesso e volentieri e la fanno per più modelli dipendendo appunto che obiettivi hanno per la loro collezione

Di certo quando parliamo di questa azienda Svizzera come appunto è la Rolex parliamo di un'azienda che sta sulla cresta dell'onda nel mondo degli orologi di lusso praticamente da sempre perché produce un orologio più bello dell'altro sia per quanto riguarda la parte estetica che per quanto riguarda la parte della funzionalità, e questo significa dei materiali di alta qualità e significa che molti Rolex e anzi tutti prima di poter essere lanciate sul mercato devono superare dei crash test molto impegnativi,e questo ci dà la garanzia che saranno capaci di resistere agli aiuti

Poi è chiaro che ci sono molte persone che guardano i Rolex solo per un fatto di status Symbol magari perché si sono fatti condizionare da quello che hanno letto dei loro vip che hanno messo delle foto su Instagram o su Facebook quasi per vantarsi dei Rolex che hanno, però un Rolex è molto di più

Anzi le persone che lo hanno avuto almeno una volta nella vita e hanno testimoniato che si sentivano come se avessero al polso una piccola opera d'arte e non gli si può dare torto

Sono vari i posti nei quali potremmo trovare dei Rolex di qualità

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono vari i posti nei quali avremmo la possibilità di trovare dei Rolex di qualità e ad esempio ci sono persone che si vogliono affidare a quei punti vendita che tutti conosciamo, e cioè ai compro Rolex

Qui si apre un tema interessante nel senso che magari potrebbe darsi che un amico ci ha parlato di un compro Rolex dove c'è andato per trovare un modello particolare di Rolex e quindi ci siamo incuriositi e vogliamo andare a fare due chiacchiere con le persone che lavorano all'interno per capire quello che possiamo trovare in base anche a budget che abbiamo a disposizione naturalmente perché i prezzi anche se parliamo dei cosiddetti Rolex di secondo polso o comunque Rolex più datati possono essere abbastanza alti

Infatti una delle caratteristiche di questi orologi splendidi è che comunque mantengono il loro valore nel tempo e questo li rende appetibile non solo per i collezionisti appunto le vogliono trovare, ma anche per delle persone che in questi compro Rolex ci vogliono andare semplicemente perché vogliono farsi valutare il loro se ne hanno uno e capire quanto ci possono guadagnare

Chiaramente poi quello dipende anche non solo dal modello specifico e di quanto sia appetibile per i collezionisti ma anche dallo stato di custodia dell'orologio e se per esempio ci sono graffi oppure no, o addirittura se c'è ancora la scatola d'acquisto