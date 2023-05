Parlare di funerale a rate come facciamo in questo articolo significa addentrarsi in un qualcosa di molto delicato e di molto doloroso che riguarda la morte di una persona cara e poi un qualcosa di molto complicato che riguarda l'organizzazione di un funerale e tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda la parte economica visto che parlavamo della possibilità di pagare a rate nel titolo, e soprattutto tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda l'aiuto che ci può dare un'impresa di pompe funebri, che chiaramente è un aiuto decisivo perché senza la stessa un funerale non lo organizziamo

Per quanto riguarda il lavoro che fanno le imprese di pompe funebri spesso c'è molta ironia perché tutti abbiamo paura della morte e quindi c'è anche una sorta di sarcasmo e non ci rendiamo conto dell'importanza del loro contributo per la collettività, e soprattutto non ci rendiamo conto che senza di loro in questi momenti saremmo fritti

Infatti già parliamo di momenti molto dolorosi e molto caotici e se poi ci mettiamo che per organizzare un funerale bisogna mettere tanti punti in un puzzle se non abbiamo un'impresa che sappia come orientarci da questo punto di vista anche per quanto riguarda le scelte anche per quanto riguarda per esempio tutta la parte burocratica, semplicemente non sapremo come fare

Ad esempio potremmo avere bisogno di organizzare il trasporto della salma o se la persona che è scomparsa è scomparsa al di fuori della sua città dove sarà sepolta e non è per niente facile organizzare non è né niente dal punto di vista pratico, e né dal punto di vista burocratico, ed ecco perché poi queste imprese ci danno una mano da tanti punti di vista

Un'altra questione importante per quanto riguarda l'organizzazione del funerale ha a che vedere con il cosiddetto allestimento della camera ardente che è un qualcosa di molto importante perché quel luogo dove poi le persone che non possono venire al funerale vengono a portare condoglianze alla famiglia e a dare l'ultimo saluto alla persona che non c'è più

Non è impossibile trovare un'impresa di pompe funebri che ci concede di pagare il funerale a rate

Per quanto riguarda la questione economica come dicevamo dal titolo di questa seconda parte di certo non è impossibile trovare un'impresa di pompe funebri se per caso non abbiamo già una di riferimento che ci concede la possibilità di pagare il funerale a rate perché magari altrimenti non sapremo come fare è quello purtroppo può capitare a tante famiglie dobbiamo dire

E questo è un altro motivo per il quale sarebbe utile avere un'impresa di pompe funebri di riferimento e di fiducia che sarebbe più propensa a concederci questa possibilità rispetto a chi non ci conosce e che quindi potrebbe non fidarsi

Parliamo di rate e quindi significa poter accedere a qualche finanziamento conveniente quello che può capitare che l’ impresa di pompe funebri abbia un accordo da questo punto di vista con una finanziaria per esempio