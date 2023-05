Noleggio Piattaforme Aeree Semoventi

Prima di andare nello specifico per quanto riguarda il servizio di n oleggio piattaforme aeree semoventi dobbiamo capire che cosa sono queste ultime, e cioè delle macchine mobili che vengono utilizzate da varie imprese dai vari privati per poter raggiungere luoghi elevati e quindi per poter raggiungere un piano alto di un qualsiasi edificio per esempio per quanto riguarda un lavoro di carico e scarico merci

Infatti non è un caso che un tipo di piattaforma aerea che viene spesso utilizzata nel mondo delle imprese edili e di altri lavori proprio perché spesso queste persone devono lavorare in dei piani alti altrimenti non saprebbero come trasportare molte cose che sono pesanti perché sarebbero delle zone praticamente impossibili da raggiungere

Poi è chiaro che quando andiamo a noleggiare una di queste dobbiamo capire quale ci conviene noleggiare, perché per esempio ci sono quelle cosiddette a movimentazione verticale con i sollevatori telescopici,oppure ci sono le piattaforme aeree a braccio articolato e chiaramente dobbiamo farci consigliare da questo esperto nel settore grazie a loro consulenza pre acquisto

Questa consulenza di cui accennavamo potrebbe essere svolta anche all'interno di un sopralluogo nel luogo dove serve questo tipo di piattaforma di cui stiamo parlando in modo che il professionista in questione possa vedere la situazione con i suoi occhi, e possa capire quale è la piattaforma più adatta al tipo di intervento che vogliamo fare

Di sicuro un servizio di noleggio di piattaforme aeree semoventi è fondamentale per quelle persone che ne hanno bisogno per un breve periodo e quindi non avrebbe senso che ne comprano una visto questo utilizzo a sprazzi.

E in ogni caso queste persone sono fortunate perché ci sono varie imprese nel settore che si sono specializzate in particolare in questo tipo di noleggio così da mettere a disposizione un parco macchine comprende varie piattaforme aeree semoventi i per quanto riguarda le capacità di carico, l'altezza e la dimensione alla quale già accennavamo sopra, e dipendendo dalle esigenze del cliente si deciderà su quale puntare per quel tipo di noleggio

Le condizioni di noleggio delle piattaforme semoventi possono variare a secondo del tipo di aziende che offre il servizio

Fermo restando che come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque le condizioni di noleggio delle piattaforme semoventi possono variare dipendenti da chi offre questo servizio e quindi dalle tariffe che ha e dalle condizioni del noleggio, e in genere c'è un contratto che prevede una serie di termini e condizioni che bisogna rispettare

Generalmente all'interno del costo di noleggio viene inclusa una macchina per un periodo di tempo specificato e c'è inclusa anche l'assistenza tecnica e l'eventuale consegna e il ritiro della stessa

Oltre al fatto che in genere tra i vari servizi viene inclusa anche l'assicurazione sulla responsabilità civile e sui danni

Sempre all'interno delle condizioni noleggio si può prevedere l'obbligo per un cliente di nominare un operatore che sia in grado di guidare queste piattaforme aeree in modo competente e sicuro, oltre al fatto che il cliente potrebbe avere fornire una garanzia sul pagamento del noleggio come una carta di credito