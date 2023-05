Savona misteriosa

La nostra città, pur essendo una meta turistica molto conosciuta, ci può dare l’impressione di non avere più segreti per coloro che ci vivono, eppure, se siamo stanchi di passare le serate davanti alla tv o su 20Bet, potremmo scoprire che ci sono ancora molti misteri in città che il resto del mondo non conosce. Quali sono i luoghi, personaggi, misteri e leggende poco conosciuti della nostra Savona?

Il Mastio della Fortezza Priamar

Il Mastio della Fortezza Priamar, uno dei simboli di Savona, è un luogo carico di storia e mistero. Costruito nel XIII secolo, il Mastio fu utilizzato come prigione per i detenuti più pericolosi. La leggenda vuole che durante la costruzione del Mastio sia stato sepolto un tesoro, mai ritrovato, che sarebbe custodito da uno spirito maligno che avrebbe ucciso tutti coloro che hanno tentato di trovarlo. Ma non solo, si dice che il Mastio sia anche infestato dai fantasmi dei prigionieri che vi hanno trovato la morte.

La Casa dei Pazzi

La Casa dei Pazzi è un antico ospedale psichiatrico, situato in una zona isolata della città. Costruita nel 1899, la Casa dei Pazzi ospitò i malati mentali della zona fino al 1960, quando venne chiusa. La leggenda vuole che la Casa dei Pazzi sia infestata dai fantasmi dei pazienti che vi hanno trascorso la vita. Alcuni visitatori riportano l'odore di medicine e il rumore di catene provenienti dall'interno dell'edificio, anche se ormai chiuso al pubblico.

La Torre del Brandale

La Torre del Brandale è un'antica torre difensiva, situata nel centro storico di Savona. Costruita nel XIV secolo, la Torre del Brandale venne utilizzata come prigione fino al XIX secolo. La leggenda vuole che la torre sia infestata dal fantasma di un prigioniero, che fu imprigionato per un crimine che non aveva commesso. Si dice che il fantasma del prigioniero ancora oggi vaghi per la torre in cerca di giustizia.

La Leggenda del Corpo di San Giovanni Battista

La Leggenda del Corpo di San Giovanni Battista è una delle leggende più antiche e affascinanti della città. Si narra che il corpo del santo venne rinvenuto nel 1147, durante la seconda crociata, da un gruppo di crociati che lo portarono a Savona. Il corpo venne nascosto in una cripta segreta, per evitare che cadesse in mano ai musulmani che stavano attaccando la città. Si dice che il corpo del santo sia ancora nascosto in una cripta segreta, ma nessuno sa dove si trovi esattamente.

Il Fantasma del Teatro Chiabrera

Il Teatro Chiabrera è uno dei teatri più belli e prestigiosi di Savona, ma è anche uno dei luoghi più infestati dalla presenza di fantasmi. La leggenda vuole che il fantasma di una ballerina si aggiri per i corridoi del teatro, vestita in abiti dell'epoca e portando con sé il profumo di fiori. Si dice che il fantasma sia quello di una ballerina morta durante una rappresentazione, e che abbia deciso di rimanere nel teatro per continuare a ballare.

Il Mistero della Statua di San Francesco

La Statua di San Francesco, situata nel centro storico di Savona, è una delle opere d'arte più conosciute della città. Ma la statua nasconde un mistero. Si dice che la statua sia stata realizzata da un artista locale, che l'avrebbe creata in segreto, senza che nessuno sapesse della sua esistenza. Quando la statua venne rivelata al pubblico, si scoprì che aveva la capacità di muovere gli occhi e di guardare in ogni direzione. Ancora oggi, non si sa come l'artista abbia creato questo effetto, che rende la statua di San Francesco ancora più misteriosa e affascinante.

Per concludere

Questi sono solo alcuni dei luoghi, personaggi, misteri e leggende che circondano la nostra città e la rendono la città ancora più intrigante e affascinante.