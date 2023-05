"Buon compleanno, Maestro!". Il 7 maggio i Luppini in concerto a Finalborgo per festeggiare il Maestro Luppi Musso

Finale Ligure si appresta a festeggiare il compositore di origini mantovane ormai da anni adottato nel finalese. Domenica 7 maggio, nell'auditorium “Don Franco Destefanis” di Finalborgo, le note e le voci dei Luppini invaderanno il borgo medievale per festeggiare in musica il compleanno del Maestro Alberto Luppi Musso.

L'appuntamento è per le ore 21 nel complesso di Santa Caterina dove andrà in scena “Buon Compleanno Maestro”: un concerto dove i suoi amati allievi, per l'appunto “Luppini” si esibiranno per il loro maestro. Luppi Musso darà infatti spazio ai suoi allievi, termine riduttivo per quelli che da lui stesso sono da sempre considerati veri e propri “figli musicali”.

Ci sarà una parentesi musicale dove il compositore condividerà la sua maestria, frutto di un lavoro trentennale di composizioni scritte per interpreti e musicisti internazionali; un omaggio dedicato ai Queen, accompagnato da alcune voci dirette dalla maestra Eliana Rogai, che guiderà anche il neonato “Coro dei Luppini”.

Verrà inoltre ripresentato il Magnificat “Ieshu”, opera che ha debuttato ad aprile nella basilica finalborghese di San Biagio commuovendo il pubblico.

La serata non sarà il solito saggio, bensì un vero regalo che gli allievi faranno al loro maestro, un momento d'incontro tra differenti generi musicali, dove jazz, classica e rock si incontreranno in un percorso sugli ottantotto tasti che si ripromette di riservare molte sorprese artistiche, tanto da rendere questo concerto qualcosa di speciale ed entusiasmante come fu l’anno scorso.

Il lavoro certosino di Luppi Musso sta donando al pubblico ragazzi di grande talento che fanno già parlare gli addetti ai lavori: un esempio ne è il coro sempre in crescita fondato con la maestra Eliana Rogai.

La serata, per la quale è previsto un contributo all'ingresso con biglietto a 5 euro, sarà presentata da due meravigliose ragazze che operano nella cultura finalese: Ilaria Rebaudo e Roberta Zunino.