"Liguria da Brividi" con delitto, il "Leggendario" ritorna nei locali genovesi

Dopo le repliche (tutte sold out) delle prima due storie ambientate in Liguria all'inizio del Novecento, l'autore è pronto a chiudere una trilogia facendo ancora un passo indietro nel tempo, fino alla fine dell'Ottocento, portando in scena una "Cena con Delitto" ispirata a reali fatti di cronaca avvenuti nel periodo.

Dario Rigliaco, detto "Il Leggendario", torna in scena Giovedì 11 Maggio presso la "Locanda in Centro" di Via Fiasella e Venerdì 26 Maggio presso "Over Restaurant" di Marassi. Due appuntamenti da "tutto esaurito" per un ritorno da "colpo di scena" garantito. Nel cast dello spettacolo, tre attori di assoluto livello del panorama ligure, dalla bravissima Rosa-Angela Rivituso (nota per il teatro e per le fiction televisive), allo speaker e doppiatore Luca Cevasco, fino a Fabio Dessi (attore poliedrico di cinema e teatro).