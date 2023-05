Savona, nella Cappella Sistina l'incontro con l'illustratrice Anais Tonelli

Fino al 6 maggio Savona ospita la prima edizione del festival di letteratura per l'infanzia e l'adolescenza "Zerodiciannove": tra gli eventi in calendario l'esclusivo incontro con Anais Tonelli, coautrice del libro illustrato "Ascolta Salmi per voci piccole", che avrà luogo sabato alle ore 16 in Cappella Sistina. Le letture dell'attore Giorgio Scaramuzzino potranno raggiungere l'attenzione dei giovani in un ambiente tra i più eleganti della città, "protetto" da pareti di cultura e arte che ben si adattano a quel tipo di ascolto. In occasione dell'evento sabato pomeriggio il Complesso Museale della Cattedrale non sarà visitabile.