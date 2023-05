Un evento per contrastare la vespa velutina: a Calice il 7 maggio sarà "Trappolaggio collettivo"

Realizzare e posizionare delle trappole per contrastare il proliferare della pericolosa vespa velutina. Lo faranno con un momento di condivisione, la prossima domenica 7 maggio sul territorio di Calice Ligure, i ragazzi del progetto Sfuso Diffuso nell'ambito delle attività ludiche e di animazione di comunità per famiglie e bambini che si terranno in occasione della Festa Patronale di San Nicolò.

L’iniziativa, pensata come un momento di prevenzione ecologica di comunità durante la quale verranno prima realizzate e poi posizionate trappole mirate, è promossa dalla Rete Apicoltori Sostenibili del progetto Sfuso Diffuso, costituita con l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità del territorio locale e dare la giusta visibilità ai prodotti dell'alveare: una rete di vicinato solidale tra apicoltori e appassionati del settore apistico, che riesca a supportarsi e a condividere conoscenze, intenti e buone pratiche.

La necessità di coordinarsi nella lotta alla vespa velutina (o calabrone asiatico), particolare specie invasiva e fortemente nociva che costituisce una seria minaccia per gli ecosistemi locali, in particolar modo quelli liguri, e anche per la produzione agrifloristica, è un’urgenza impellente sul territorio del calicese e del rialtese e comuni limitrofi, fortemente colpiti dalla presenza di questo predatore.

L’evento di domenica 7 maggio, con ritrovo alle ore 14 in Piazza della Chiesa a Calice Ligure, vuole coinvolgere la comunità locale nella tutela della biodiversità, e prevedrà un primo momento di informazione e formazione alla cittadinanza per favorire la diffusione di conoscenza sulle conseguenze provocate dalla presenza crescente della vespa velutina; in un secondo momento, la comunità sarà coinvolta nella costruzione di trappole e in azioni di trappolaggio mirato collettivo con posizionamento sul territorio calicese. Ai partecipanti si richiede di portare il maggior numero possibile di bottiglie vuote in plastica per la costruzione delle trappole.

L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è patrocinata dal Comune di Calice Ligure e organizzata in collaborazione con gli esperti di Garfagnana Vespa Velutina e l’agribirrificio Altavia, sponsor dell’evento.