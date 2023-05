Albenga, Distilo attacca: "L'amministrazione Tomatis fa cassa, un milione di euro nel 2022 con i soldi delle multe"

"Ad Albenga, nel 2022, sono state fatte multe per un milione di euro". Cosi commenta Diego Distilo, esponente di "Aria Nuova per Albenga" e presidente del Consiglio comunale, che aggiunge: "Proprio cosi, cari concittadini, i nostri vigili stanno lavorando molto e i conti lo dimostrano".

"Lo scorso anno il comune aveva messo in previsione incassi dalle multe per 750 mila euro e come per magia ne ha incassati 750 mila euro, anche se le contravvenzioni sono state per circa un milione di euro. Praticamente i nostri vigili fanno multe per circa 2.800 euro al giorno, in modo tale che l'amministrazione comunale possa far tornare i conti del bilancio".

"Mentre accadono episodi di ogni genere in viale Pontelungo, via don Isola, piazza del Popolo e chi più ne ha più ne metta, i nostri agenti sul territorio sono impegnati a verbalizzare le mamme che fanno le corse tutti i giorni per portare i bambini a scuola o per far la spesa, oltre quelli che pur pagando il parcometro arrivano con 10 minuti di ritardo".

"Io non condivido per nulla l'input data dall'amministrazione comunale di verbalizzare in continuazione, come giustamente fanno i vigili, senza usare il buon senso", attacca Distilo.

"A chiunque di noi è capitato una delle situazioni che di sopra ho elencato e la domanda in noi stessi sarà stata sempre la stessa: perché invece di fare le multe non vanno a controllare gli spacciatori che rovinano i nostri figli? Semplice, perché il Comando, anche se diretto egregiamente dal comandante Barbieri, fa quello che dice l'amministrazione", conclude Distilo.