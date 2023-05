Sanità, le opposizioni: "Accreditamento Cure domiciliari, l’ennesimo pasticcio della Giunta"

“Sull’accreditamento per le cure domiciliari siamo di fronte all’ennesimo pasticcio della Giunta: nessun confronto con i sindacati, nessuna garanzia su personale, formazione e investimenti per gli adeguamenti necessari. La discussione attorno ai nuovi criteri di autorizzazione e accreditamento delle cure domiciliari rende ancora più evidenti le difficoltà strutturali del settore e i ritardi della Giunta nel recepimento di normative nazionali. La Giunta arriva tardi anche in questo aspetto e, con due anni di ritardo, deve adeguarsi, in fretta e furia, per non perdere i fondi dei Livelli Essenziali di Assistenza dedicati e poter poi accedere ai fondi del PNRR in merito alle cure domiciliari”, lo dichiarano i gruppi consiliari in Regione di Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Lista Sansa e Linea Condivisa.