Savona, nella chiesa di San Pietro la 12esima rassegna "Voci in Festa"

Sabato 6 maggio alle ore 21 nella Chiesa San Pietro Apostolo, in via Untoria, nel centro storico, il Coro Femminile La Ginestra presenterà la dodicesima edizione della rassegna "Voci in Festa".

Si esibiranno lo stesso gruppo vocale femminile, diretto da Michela Calabria, e la Corale Alpina Savonese, guidata da Eugenio Alipede. Lo spettacolo si terrà in occasione del quarantesimo anno di fondazione de La Ginestra e con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli, della Provincia, del Comune e dell'Associazione Gruppi Cori Liguri.