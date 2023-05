Albenga, collaborazione tra polizia locale e liceo artistico "Giordano Bruno" all'insegna della sicurezza e legalità

Questa mattina, presso il Liceo Artistico Giordano Bruno, alla presenza degli studenti e delle insegnanti della classe II^A - le professoresse Barbara Pirotto e Arianna Rossello - della Dirigente Scolastica la dottoressa Simonetta Barile, il Comandante della polizia locale Roberto Barbieri, accompagnato dall'ispettore Gianluca Dagnino, hanno proceduto alla consegna di un attestato di ringraziamento di collaborazione.

La classe, infatti, è stata coinvolta nel progetto dell’Ufficio Educazione alla Legalità, rivolto agli alunni delle scuole Primarie dei comuni di Albenga e Villanova che, quest’anno, aveva come tema la disabilità, sia contribuendo a illustrare un racconto sulla vita di Alex Zanardi (che presto verrà distribuito), che, realizzando, sul tema, rilievi in gesso che verranno donati alle classi delle Primarie – il prossimo 18 maggio – nel corso della Giornata di Educazione Stradale e Legalità.

“Siamo rimasti davvero colpiti dalla volontà di partecipazione espressa dai ragazzi – dichiarano dal Comando polizia locale – Ci ha impressionato, in particolare, il loro entusiasmo nell'esporre i loro lavori e le modalità tecniche con cui sono stati realizzati. Crediamo sia il risultato di un ottimo lavoro didattico per il quale ringraziamo in maniera veramente sentita. Questa collaborazione è stata inoltre utile per avvicinare realtà, solo in apparenza inconciliabili, gli studenti e le forze di Polizia”.