Albenga, lunedì 8 maggio partono i lavori di asfaltatura in via Martiri della Foce

Inizieranno lunedì 8 maggio gli interventi di asfaltatura di viale Martiri della Foce previsti dal I lotto del piano asfalti (540.184,41 euro) del comune di Albenga.

Al fine di garantire l’accesso alle attività presenti e arrecare il minor disagio possibile agli utenti si tratterà di un cantiere itinerante che prevede la chiusura a tratti della strada con interdizione alla viabilità che sarà deviata in via Al Piemonte.

Lunedì la ditta Mainetto inizierà dalla zona del frantoio EGES con chiusura fino all’altezza dell’attività Self per poi proseguire per gli ulteriori tratti. L’intervento durerà circa una settimana.