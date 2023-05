Conclusi i lavori sul sentiero esterno delle Grotte di Toirano: via libera ai giri turistici a senso unico (FOTO)

Con la fine di aprile si sono conclusi i lavori di mitigazione del rischio di caduta massi e la messa in sicurezza del sentiero pedonale esterno del complesso ipogeo delle Grotte di Toirano. Il sentiero era stato chiuso a seguito del distacco di un blocco roccioso nella notte tra il 21 ed il 22 ottobre 2022. L’Amministrazione dopo aver fatto uno studio dell’area ove è occorso il distacco, ha affidato a una impresa specializzata i lavori di messa in sicurezza del tratto di versante in oggetto.

L’importo complessivo, investito da parte dell’Amministrazione, è di circa 50.000 euro e i lavori sono consistiti nella pulizia e nel disgaggio della porzione di versante interessata di parte di massi instabili e nell’installazione di una rete paramassi di lunghezza 20 metri e altezza di almeno 4 metri, ancorata nel terreno. Sulla rete è stato installato un sistema di monitoraggio per la segnalazione di ulteriori distacchi futuri.

Si è inoltre provveduto alla ricostruzione della parte di staccionata in legno che era stata interessata dalla frana e al controllo lungo tutti il percorso delle parti instabili.

Allo stato attuale possono riprendere i giri turistici a senso unico, con la visita di entrambe le grotte turistiche, mentre, dal mese di novembre, il giro era stato limitato alla sola Grotta della Bàsura (la cosiddetta Grotta della “strega”), con andata e ritorno sullo stesso percorso e conseguente riduzione del prezzo del biglietto.

Il sentiero esterno essendo un tratto carsico naturale, nonostante le opere di messa in sicurezza realizzate, presenta comunque le classiche instabilità dei sentieri escursionistici e, pertanto, verrà costantemente monitorato.

“Ringrazio gli Uffici sia il comparto Tecnico sia l’Ufficio Grotte per essere sempre attenti alle dinamiche che occorrono nei beni gestiti dal Comune - ha dichiarato il sindaco Giuseppe De Fezza - Il necessario cambio di filosofia di amministrare un territorio caratterizzato da fragilità geologiche come quelle di Toirano impone a me Sindaco di lavorare in prospettiva sulla sicurezza dei miei Cittadini e dei tanti turisti che soggiornano nella nostra zona. Il lavorare in prospettiva su temi di Protezione Civile ha da sempre caratterizzato gli anni di mandato della mia Amministrazione”.