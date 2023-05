Borghetto, addio all'ex calciatore e mister Carlo Scazzola. Il sindaco Canepa: "Autentico protagonista rimasto nel cuore di molti"

Lutto a Borghetto Santo Spirito per la scomparsa di Carlo Scazzola, ex dipendente comunale, conosciuto e apprezzato in ambito sportivo ma non solo.

A darne notizia è il sindaco Giancarlo Canepa: "L’Amministrazione comunale esprime cordoglio al figlio Cristiano e a tutti i familiari per la perdita del compianto Carlo Scazzola - le parole del primo cittadino - Nonostante si fosse trasferito molti anni fa è sempre rimasto nel cuore di molti borghettini con i quali ha mantenuto rapporti e contatti".

Nato a Genova il 6 ottobre del 1940, nella sua carriera da calciatore collezionò due presenze (una in Serie A ed l'altra in Coppa Italia) con la Sampdoria nel 1963 per poi continuare nelle serie minori. Il figlio Cristiano, ex giocatore del Genoa, è oggi un allenatore professionista.

"Carlo Scazzola è stato un autentico protagonista di una Borghetto che non c’è più" ha concluso il sindaco Canepa.

Al cordoglio si è unita anche l'FCD Borghetto 1968: "Ieri notte se n'è andato un pezzo di storia del calcio borghettino: è mancato Carlo Scazzola, per tutti noi semplicemente "Carletto" - si legge in una nota diffusa dalla società calcistica - Carlo ha segnato un'epoca, quella degli inizi della nostra Società, prima come giocatore e capitano della storica promozione dalla seconda alla prima categoria, poi come allenatore di tanti giovani granata".