Gita a Finale Ligure? Ecco cosa fare

Una delle mete turistiche più visitate della Liguria? Finale Ligure! Questo territorio è infatti caratterizzato non solo da splendide spiagge, ma anche da una serie di paesini caratteristici e variegati, tutti da ammirare.

Per chi ama scoprire qualcosa di nuovo ogni giorno e vivere fantastiche avventure, allora questa località è la meta ideale.

Finale Ligure: tutti i posti da visitare

Posizionato sul Ponente Ligure, il Finalese è un territorio di innumerevoli attrazioni, ritenuto una perla della Riviera, con un clima mite e una storia antica e ricca.

Decidere di visitarne i luoghi è l’ideare per vivere un’esperienza all’insegna del mare e della cultura.

Tra i tantissimi posti da visitare, infatti, non può mancare l’antico borgo medievale di Finalborgo, considerato uno dei più belli d’Italia. Questo è diventato capitale del Marchesato di Finale e, nel tempo, è riuscito a preservare la sua purezza antica dall’urbanizzazione, che invece ha colpito le zone limitrofe, molto probabilmente perché si trova in una posizione interna rispetto al mare.

Finalborgo è, tutt’oggi, circondato dalle sue antiche mura quattrocentesche e dai Castelli Govone e San Giovanni. Questo, insieme a Finalmarina e Finalpia, compone oggi la città di Finale Ligure.

All’interno della città saranno sicuramente da visitare la Chiesa di San Biagio e il suo campanile e non possono assolutamente mancare i palazzi storici, le eleganti piazze e il Museo archeologico del Finale.

Terminata la gita a Finalborgo è possibile proseguire verso Finalmarina, si tratta della parte più moderna di Finale Ligure, anche se è comunque ricca di tanti scorci culturali, che fanno da testimoni alla grande architettura storica ligure.

Rispetto a Finalborgo, questa cittadina è soprattutto conosciuta come meta balneare. È, infatti, ricca di spiagge, dove vengono offerti numerosi servizi e anche tanto intrattenimento. Questo è il posto ideale se si vuole organizzare una cena romantica e godersi il tramonto sul mare.

Le spiagge di Finale Ligure

Tra le principali attrazioni di Finale Ligure ci sono proprio loro, le spiagge. Questo territorio, infatti, è conosciuto in particolare per essere una meta turistica estiva. Qui si trovano lunghe distese di spiagge con ombrelloni, localini e un lungo mare ricco di hotel circondati dal verde delle palme.

Se ci si trova in queste zone in un periodo caldo, quindi, un tuffo in mare è assolutamente da fare.

Lungo tutta la costa di Finale Ligure è possibile trovare diverse spiagge dove il mare è accogliente, azzurro e pulito. A questa località è stata, infatti, assegnata la bandiera blu, un simbolo che attribuisce alla città il riconoscimento di avere un mare pulito.

Oltre al litorale, però, è bene fare visita anche alla spiaggia di Finalmarina e a quella di Finalpina. La prima è la più famosa e gettonata in estate, ma in entrambe si alternano diversi stabilimenti balneari, con tantissimi servizi, alle spiagge libere, in cui trascorrere una giornata in autonomia e piena libertà.

Da non perdere c’è anche la Baia dei Saraceni, una delle migliori spiagge della Liguria, che si trova tra Punta Crena e Capo Noli. Questa è composta da sabbia mista a sassolini tondi ed è per tanto adatta per chi non ama molto tornare a casa ricoperto di sabbia. L’acqua è limpida e azzurra e la zona circostante è selvaggia e naturalistica, aspetti che donano alla spiaggia un grande fascino.

Infine, non può mancare una visita alla spiaggia di Punta Crema e a quella di San Donato. La prima è considerata una delle migliori spiagge sabbiose della Liguria ed è nata dall’erosione della roccia, per tale ragione è anche molto suggestiva. La seconda, invece, si trova tra il capo della Colombera e il capo di San Donato, è tranquilla e silenziosa, nonostante si possono trovare un paio di stabilimenti balneari.