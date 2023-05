Albenga, il 6 maggio visita nelle stanze dove soggiornò Napoleone

"Ei fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore Orba di tanto spiro...". Citazione manzoniana appropriata specialmente oggi, 5 maggio e ad Albenga dove, l’8 aprile scorso sono state aperte le stanze di Palazzo Rolandi dove Napoleone Bonaparte soggiornò in due diversi momenti: in un primo periodo dall'aprile 1794 all'aprile 1795 come generale di brigata di artiglieria e soprattutto nell'aprile del 1796 come Generale in Capo dell'Armata d'Italia.

Le porte del palazzo Rolandi si apriranno nuovamente sabato 6 maggio dalle 15 alle 18 dato il grande successo e interesse suscitato anche grazie al libro del Prof. Mario Moscardini “Napoleone ad Albenga 1794-1796” per le Edizioni del Delfino Moro.

Ricordiamo che l’iniziativa si ripeterà ogni 1° sabato del mese. Ingresso gratuito da via Cavour.