Convegno Uil, Bozzano (Lista Toti): "Per rilanciare il savonese indispensabile il dialogo, non le polemiche"

"Spiace leggere sui media, a conclusione della partecipata iniziativa, le parole dei presidenti Giovanni Mazziotta e Franco Paparusso, rispettivamente dei due sindacati organizzatori, che avrebbero 'criticato l’assenza della Giunta e del presidente Toti, essendo solo presenti i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano', ossia il sottoscritto. E’ stato un tavolo molto interessante e proficuo, all’interno del quale Regione Liguria è stata più che degnamente rappresentata da due consiglieri direttamente delegati dal governatore Toti, che non solo hanno attivamente preso parte al dibattito ma hanno fortemente spalleggiato la politica del fare che il convegno ha voluto promuovere".

Ad affermarlo in una nota è il consigliere della Lista Toti Bozzano, replicando alle dichiarazioni degli esponenti del sindacato pronunciate stamani durante il convegno organizzato da Uilm e Uiltrasorti di Savona "La provincia dimenticata. Le opportunità delle infrastrutture dall'industria al porto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile. Quale futuro per il territorio?".

"Come ho detto durante il Convegno: è necessario partire subito con percorsi amministrativi validi. La nostra Provincia chiede una reindustrializzazione con opere e infrastrutture che ci riportino a essere una terra concorrenziale. Ma ciò non potrà accadere se non si lavorerà a monte, per semplificare la procedura amministrativa rafforzando gli enti locali. Mi sento ora di aggiungere che il dialogo tra enti risulta quindi essere assolutamente indispensabile, ma non va certo alimentato da futili polemiche. Il Savonese ha bisogno di fare squadra, superando le solite logiche partitiche e territoriali. Purtroppo questa scivolata della Uilm mi fa pensare che il concetto non sia ancora stato sufficientemente assorbito" chiosa Bozzano.