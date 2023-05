Genoa, con l'Ascoli il popolo rossoblù prepara la festa: "Ferraris" da tutto esaurito 15 anni dopo

Sembra rimanere solamente la matematica a dividere il Genoa dalla Serie A. Una manciata di punti necessari alla ciurma di mister Gilardino per mantenere le promesse della dirigenza nell'allora giorno della retrocessione, quando dal palco della Foce il presidente Zangrillo pronunciò il tanto atteso e al contempo temuto "only one year".

Aspettative alte, da far tremare i polsi a chiunque avrebbe poi avuto l'arduo compito di farle rispettare. Perché se la squadra si è dimostrata da subito all'altezza del compito assegnatole, è altrettanto vero che nella storia del Vecchio Balordo l'immediata risalita dal purgatorio della B è sempre stata un miraggio.

Eppure, nonostante qualche passo falso autunnale, con l'arrivo di mister Gilardino la squadra ha consolidato un ruolino di marcia impressionante, fatto di appena un paio di sconfitte e nessuna rete subita in casa finora. Una cavalcata alla quale serve ora mettere la parola fine, cominciando proprio dalla sfida di sabato alle ore 14 battendo l'Ascoli durante la quale il Grifone non sarà solo. Anzi.

Dopo 15 anni il Luigi Ferraris dovrebbe tornare a far registrare il tutto esaurito. Polverizzati i biglietti dei settori normalmente aperti, nella giornata di ieri la società di Villa Rostan ha messo in vendita, complice anche la rinuncia dei gruppi organizzati del Picchio alla trasferta, i biglietti della porzione inferiore del Settore 6 della Tribuna, la cosiddetta "gabbia sud".

Anche in questo caso pochi ormai i tagliandi rimasti che porteranno l'impianto di Marassi a sfondare il record stagionale di presenze indirizzandosi verso il tutto esaurito, settore ospiti escluso.

L'ultima volta fu 15 anni fa, quando la squadra di Gianpiero Gasperini pareggiando 0-0 col Napoli di Edy Reja tornò nella massima serie. Stavolta però sarà diverso, perché se all'epoca praticamente metà stadio era colorato d'azzurro, sabato il Ferraris sarà completamente rossoblù, con la tifoseria organizzata che ha già annunciato lo svolgimento di una coreografia invitando inoltre tutti i presenti a indossare la maglia a quarti. L'appuntamento del tifo organizzato è fissato alle 111.30 all'incrocio tra corso De Stefanis e via Monticelli dove sfilerà la "Freccia Rossoblù" che sarà accompagnata in corteo allo stadio.