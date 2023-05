Giornata di prevenzione cardiologica, un successo l'iniziativa in programma a Varazze: hanno partecipato 137 persone

L'evento realizzato nel palazzetto dello sport di Varazze, gentilmente concesso dal comune, ha riscontrato un alto gradimento. L'associazione dopo la giornata di Savona e di Varazze ha in programma una giornata a fine settembre in Val Bormida.

Nel contempo sono in preparazione giornate educazionali per gli studenti delle scuole superiori con visita nel reparto e nei laboratori di emodinamica e elettrofisiologia sotto la supervisione del primario dr Pietro Bellone. Con il raccolto dell'8 per mille vengono acquistate attrezzature, finanziato corsi di aggiornamento a infermieri e medici.