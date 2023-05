Poiana ferita da un proiettile verso una morte lenta. A salvarla il buon cuore dei volontari finalesi

A raccontare la storia è il noto fotografo e guida ambientale finalese Carlo Lovisolo attraverso i suoi canali social: " Il 24 aprile mi chiama al telefono Roberto dicendomi che ha trovato un rapace ferito vicino a Ca' di Gatti, zona Rocche Bianche. Poco dopo mi porta a casa il rapace in una scatola di cartone: è una bellissima poiana femmina, non si regge sulle zampe, è poco attiva ma mi osserva con i suoi grandi occhi spaventati, riesco a farle bere alcuni cucchiaini di acqua e zucchero ma le sue condizioni appaiono subito molto gravi ".

A quel punto la chiamata agli amici ed esperti ornitologi Pierpaolo e Gianmarco è naturale. Così come, dopo un breve consulto tra loro, la necessità di contattare l'associazione "Battiti di Coda" di Tovo San Giacomo.

La bestiola viene recuperata nella serata da Elena, esperta dell'associazione, e dopo un primo controllo del suo stato di salute si decide di portarla poiana dal veterinario.

"Passa un giorno e arriva la diagnosi - racconta ancora Lovisolo - i raggi evidenziano un pallino tra lo sterno e gli organi vitali che fortunatamente non sono stati lesi, il piombo del pallino però ha iniziato a intossicare il rapace e la sua vita è appesa ad un esile filo. La poiana viene operata e il pallino estratto".

"Dopo alcuni giorni di controllo presso il veterinario la poiana, in via di guarigione, torna per la riabilitazione nella voliera dell'associazione Battiti di Coda a Tovo - continua - Passano i giorni e lentamente la poiana si riprende, ricomincia ad alimentarsi autonomamente e poi anche a fare brevi voli nella voliera".