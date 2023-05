"Prove INVALSI uno spreco di risorse, scioperare è un diritto"

"C'è lo sciopero del personale, niente prove INVALSI per alcuni studenti di Vado". Un nostro lettore replica alle osservazioni di una madre (LEGGI LA LETTERA):

"Gentilissima mamma perplessa,

Non sono un sindacalista, nè un collaboratore scolastico, sono anch'io il padre di una studentessa che ha frequentato la scuola primaria alcuni anni fa".

"Premetto che personalmente non condivido le prove INVALSI, che considero un inutile e insensato spreco di risorse che nella scuola italiana potrebbero essere destinate a ben altri scopi più proficui".

"Sul fatto che uno sciopero del personale scolastico crei disagi alle famiglie mi sembra ovvio, così come a tutti vengono creati disagi nei casi di astensione dal lavoro, ad esempio, da parte dei dipendenti del trasporto pubblico".

"Secondo il suo ragionamento in Italia non si dovrebbe scioperare perché l'esecuzione di un test ai nostri figli, di discutibile utilitá, sarebbe più importante dei diritti di una categoria di lavoratori che probabilmente ha le sue buone ragioni per farlo".

"In Francia, un Paese sicuramente più civile e sensibile sulle condizioni economiche dei lavoratori e delle famiglie, è in atto uno sciopero ad oltranza contro l'aumento di 2 anni dell'età pensionabile. Qui da noi, dove si predilige guardare il calcio e il Grande Fratello piuttosto che pensare alla tutela del nostro futuro e di quello dei nostri figli, si finirà con l'andare in pensione a 67 anni, però avendo fatto tutti le nostre belle prove INVALSI".

"Io mi chiedo dove andremo a finire se la gente non comincerà a svegliarsi dal torpore mediatico di cui è sempre piu afflitta nel nostro Belpaese".



Claudio Ferasin, Albenga.