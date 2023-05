Moto Cagiva: come fare la manutenzione in primavera?

Come fare la manutenzione di una Moto Cagiva? Tanto per cominciare, essa coinvolge numerose componenti, come minimo quelle più soggette a usura. Per quanto possa sembrare strano, anche gli efficientissimi scarichi per moto Cagiva richiedono un impegno manutentivo regolare ed efficace.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica delle azioni necessarie per la manutenzione delle Cagiva. In chiusura, introdurremo il tema del tuning, che è spesso consequenziale a quello della cura della moto. Infine, introdurremo Roadsitalia, uno dei punti di riferimento per chi cerca scarichi sportivi omologati per moto Cagiva (e non solo).

Manutenzione delle moto Cagiva, come fare

Le moto Cagiva, pur considerando le differenze tra i vari modelli, manifestano una loro specificità rispetto agli altri marchi. Sono moto tendenzialmente sportive, capaci di esprimere un design articolato, che è sia morbido che aggressivo. I richiami al mondo delle corse sono palesi anche nei modelli più dimessi. Ovviamente, questo approccio si riflette anche nelle prestazioni, che sono decisamente superiori alla media.

Ciò potrebbe portare a pensare che la manutenzione della moto Cagiva sia in qualche modo più complessa, che presenti ostacoli diversi rispetto alla manutenzione delle moto ordinarie. In realtà, non si segnalano grandi differenze. Dunque, anche in questo caso, è necessario coinvolgere almeno i seguenti componenti.

Catena. Questa dev'essere pulita e lubrificata. E' bene anche verificare il gioco della catena, che non deve risultare eccessivo. Per quanto concerne la pulizia, si può utilizzare il petrolio bianco o prodotti specifici. Sono da evitare, invece, i solventi e gli attrezzi a pressione.

Pneumatici. Dei pneumatici va controllata soprattutto la pressione. Ogni quanto va eseguito il controllo? Il buon senso suggerisce di adottare una frequenza di mille chilometri. Per quanto concerne il livello di pressione, non esiste un valore adeguato a tutte le situazioni. Di certo, maggiore è il carico, maggiore dev'essere la pressione.

Livelli. Il riferimento è al livello dei fluidi: olio motore

Il riferimento è al livello dei fluidi: Sistema elettrico. Il sistema elettrico delle moto Cagiva può essere complesso ma, in una prospettiva fai da te, è possibile limitarsi al mero controllo della batteria. Lo strumento da utilizzare è il voltometro. A livello empirico, è possibile controllare anche il buon funzionamento delle “spie”.

Manutenzione della moto, un’occasione per migliorarla

La manutenzione della moto fornisce l’occasione per un ripensamento generale del mezzo, per mettere mano allo stesso, magari in senso migliorativo. Ciò riguarda tutti i modelli, e quindi anche le Cagiva.

Mettere mano alla moto per migliorare significa, in buona parte dei casi, iniziare dagli scarichi sportivi. Questi elementi infatti costano relativamente poco, non stravolgono l’aspetto della moto, garantiscono prestazioni più elevate. Alcuni scarichi sono universali, altri sono compatibili solo con alcuni modelli. Gli scarichi per moto Cagiva, c’è da dire, sono tra i più richiesti dal mercato, sicché non è difficile trovarli.

Perché gli scarichi sportivi? Semplice, sono responsabili di un aumento della potenza. Essa è dovuta a un design interno che favorisce lo scorrimento rapido dei gas. Allo stesso tempo, garantiscono un sound più elevato, più roboante, che richiama al mondo delle corse.

Alcuni scarichi sono belli, creativi, frutto di un lavoro di design complesso. In ragione di ciò, possono rappresentare un fattore di personalizzazione, una risorsa per conferire alla moto una precisa identità.

Dove acquistare scarichi per moto Cagiva

