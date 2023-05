Gorra, dopo la pandemia tornano le celebrazioni per San Lazzaro

Sarà giornata di festa quella odierna per la comunità parrocchiale di Gorra che torna a celebrare, dopo gli anni di pandemia, uno dei rituali tra i più sentiti e attesi dalla popolazione della zona: in Contrada San Lazzaro (sulla strada per Calice Ligure, seguendo le indicazioni per le località Valgelata e Munio), tornerà la tradizionale Festa di San Lazzaro.

Alle 16:30 sarà officiata la Santa Messa celebrata dal parroco Simone Ghersi. Il tutto terminerà con una festa con rinfresco campestre a offerta libera il cui ricavato verrà devoluto a interventi di restauro della Cappella e dei suoi arredi.