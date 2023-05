Savona, Fidapa BPW Italy organizza il convegno "Sport e Studio: compagni di Squadra"

La sezione di Savona della Fidapa BPW Italy ha organizzato il convegno “Sport e Studio: compagni di Squadra” con l’intento di affrontare il delicato tema della armonizzazione dello studio con la pratica di attività sportive, con attenzione anche alla disabilità. L'appuntamento è fissato per giovedì 11 maggio con inizio alle ore 9 presso il Campus Universitario di Savona.

Studio, cultura, sport, disabilità sono concetti che spesso si danno per scontati, ma in realtà rivestono una funzione importantissima nella formazione di tutti noi e dei giovani in particolare. L’istruzione e la cultura formano menti libere, sviluppano il pensiero critico, concorrono alla formazione della personalità ed alla preparazione all’esercizio della cittadinanza attiva.

Lo sport è strumento di inclusione sociale, veicolo per promuovere una maggiore coscienza e conoscenza di sé e dell’altro. Lo sport come opportunità di valorizzazione delle differenze senza annullarle: un vero e proprio antidoto contro ogni forma di discriminazione che, purtroppo, disconosce l’unicità e la neurodiversità di ogni singolo individuo. Lo sport, dunque, non solo come pratica di attività motorie e /o agonistiche ma, anche e soprattutto, come momento di crescita.

Da qui il titolo del convegno “Sport e Studio: compagni di Squadra” a sottolineare l’importanza che questi due mondi interagiscano tra loro nella ricerca di continuità e di obiettivi di apprendimento condivisi. Nell’ambito del convegno verranno assegnate 6 borse di studio relative al Concorso “Sport e Studio: compagni di Squadra” promosso dalla sezione di Savona della Fidapa BPW Italy e rivolto agli studenti/atleti ed alle studentesse/atlete delle scuole superiori di secondo grado della provincia di Savona.

L’evento è patrocinato da Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest, Comune di Savona, USRLIGURIA Ufficio Scolastico Regionale, Unige, CONI Comitato regionale Liguria, CIP Regione Liguria, Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli” e EUNIKE ASD.