Femminicidio Savona, Toti: "Istituzioni devono continuare a lavorare per tenere alta l’attenzione con campagne di sensibilizzazione e denuncia"

“In questi anni molto è stato fatto per sensibilizzare la nostra società sul tema del femminicidio ma evidentemente non è abbastanza. Come istituzione abbiamo il dovere di continuare a lavorare per tenere alta l’attenzione con tutte le azioni possibili e le campagne di denuncia. Non ci sono parole giuste per una vita spezzata così ma alla famiglia e agli amici di Danjela vanno le mie più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta la Liguria”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al femminicidio avvenuto ieri a Savona.



“Quello accaduto a Savona è purtroppo un dramma che colpisce profondamente tutta la Liguria - dichiara l'assessore alle Pari Opportunità Simona Ferro - Anche in giorni di tristezza e dolore come questi Regione Liguria deve continuare a operare con le realtà del territorio, presidio dell'antiviolenza, per cercare di debellare questi tremendi atti che strappano vite innocenti alla nostra comunità. Ai familiari e alle persone care di Danjela faccio le mie più sentite condoglianze”.