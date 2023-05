La cannabis in Italia è legale? Cosa dice la legge per vendita e coltivazione

L'utilizzo della cannabis e i suoi derivati a scopi terapeutici si perde nella notte dei tempi, in tradizioni millenarie secondo cui ricorrere alla natura per migliorare la propria salute era prassi.

Negli ultimi anni, complice anche la pandemia, i rimedi naturali stanno diventando sempre più richiesti e la cannabis sta ritornando in auge, nella sua versione light. Purtroppo, però, la conoscenza di questa preziosa sostanza rimane appannaggio di pochi ed esistono ancora molti pregiudizi sul suo utilizzo, oltre che molta confusione sui suoi vari impieghi dal punto di vista legale.

In effetti, soprattutto nel nostro paese, la situazione normativa non è sempre chiara e i punti di riferimento più importanti da tenere presente non sono andati molto oltre al 2016.

In questo articolo cercheremo di fare un minimo di chiarezza sulla normativa corrente rispetto alla cannabis in Italia, su cosa è possibile e cosa non è possibile fare da consumatori e da produttori e su quali prodotti è possibile utilizzare senza incorrere in problemi legali.

I benefici: la cannabis come risorsa per la salute

Nonostante la confusione e la lentezza nell'esprimere un'opinione decisa e netta, è chiaro che i benefici della cannabis e i suoi derivati stiano ormai diventando ben noti anche alla Legge, che a livello internazionale sta cercando di allinearsi alle esigenze del mercato e dei consumatori, i quali chiedono a gran voce di definire parametri e tutele ben distinte.

La cannabis Italia vive una situazione altalenante e spesso contraddittoria ma i suoi effetti positivi non sono più un segreto.

Ma quali sono?

Tra i componenti principali della cannabis, i fitocannabinoidi, troviamo il CBD, ovvero il cannabidiolo, che è responsabile di tutte le proprietà positive di questa fantastica pianta; si tratta infatti di un potente antinfiammatorio, analgesico, antidepressivo, anticonvulsivante, rilassante, ansiolitico naturale, nonché un booster per il sistema immunitario e una soluzione contro l'invecchiamento cellulare e cutaneo – il tutto senza provocare dipendenza o effetti collaterali sgradevoli. Il CBD ha inoltre il merito di “smorzare” gli effetti dell'altro principale fitocannabinoide della cannabis, il THC, che è invece il responsabile dei fenomeni psicotropi che generalmente collegano la sostanza alle droghe.

Per ottenere un prodotto di cannabis light, ovvero legale, è necessario che il quantitativo di THC sia di bassissimo livello e che dunque, per contro, i livelli di CBD siano ad esso inversamente proporzionali.

La legge attuale in Italia

La cannabis in Italia è legale a condizione che rispetti particolari parametri e la coltivazione e il consumo sono regolamentati dalla legge 242/2016, che definisce i dettagli di tutta la filiera.

La cannabis light deve necessariamente possedere un livello di THC entro il limite dello 0,2% per quanto riguarda la vendita e lo 0,6% per quanto riguarda la coltivazione.

Via libera, dunque, per i quantitativi di CBD, che, come abbiamo detto, rappresenta la componente benefica della pianta e che diventa l'ingrediente principale di numerose tipologie di prodotti in vendita in negozi specializzati fisici, i grow shop, oppure online. È quindi possibile fare tranquillamente il proprio acquisto, in qualità di consumatore, di tali prodotti senza nessuna conseguenza legale.

La legge 242/2016 ha dunque rappresentato una pietra miliare in questo settore, sebbene vi siano dei vuoti e delle incertezze che andrebbero colmate, degli spazi grigi da definire per donare definitivamente alle droghe leggere una solida cornice legale.

I dettagli della legge

La legge 242/2016 denominata Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa si concentra, per l'appunto, sulla coltivazione della cannabis varietà Sativa, in particolare sulle tipologie di piante iscritte nel Catalogo comune delle varietà agricole, che devono essere curate affinché il loro quantitativo di THC non superi lo 0,6% – altrimenti esse rientrano in quelle dell'ambito del Testo Unico relativo alle sostanze stupefacenti e devono essere sequestrate e distrutte.

Secondo la norma, la produzione è destinata alla creazione di:

prodotti alimentari e cosmetici;

semilavorati per forniture industriali, forniture energetiche, materiale per bioedilizia e bioingegneria;

materiale agricolo per il sovescio e la fitodepurazione;

coltivazioni per la ricerca;

coltivazioni per floricultura, florovivaismo e collezionismo.

La legge favorisce inoltre lo sviluppo di economie locali legate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti a base di cannabis light.

Il coltivatore non è obbligato a comunicare alle autorità competenti le specifiche della tipologia di prodotto coltivato, ma deve necessariamente conservare i cartellini e le fatture di acquisto delle sementi (che devono provenire da territori presenti all'interno dell'Unione Europea) per almeno dodici mesi.

Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda la cannabis per scopri terapeutici, il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2015 «autorizza la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali».

L'aggiornamento del 2022

Recentemente, nell'aprile del 2022, abbiamo assistito a una piccola rivoluzione attuata dalla Regione Sardegna che, in quanto autonoma, ha approvato una propria normativa a sostegno e promozione della coltivazione e la filiera della canapa industriale.

Nello specifico, per quanto riguarda la cannabis Sativa entro i limiti legali, ha promosso una serie di interventi per la trasformazione e commercializzazione, coinvolgendo gli ambiti di ricerca, sperimentazione, formazione nella sfera dell'industria alimentare, farmaceutica, cosmetica e ornamentale; si prefigge inoltre di estendere la conoscenza in merito all’uso medico della canapa terapeutica nelle aziende pubbliche e private su territorio sardo.

Naturalmente, l'auspicio è che questa iniziativa si allarghi a macchia d'olio nelle altre regioni italiane e che diventi una motivazione sufficiente affinché il dibattito sensibilizzi la legislazione statale; si tratta ugualmente di un grande passo in avanti per la situazione generale della cannabis in Italia

I prodotti a base di CBD

I prodotti che derivano dalla lavorazione della cannabis, ovvero a base di CBD e con un quantitativo di THC entro i limiti legali, sono quindi tranquillamente commercializzabili.

La cannabis in Italia, nella sua versione light, è reperibile presso i grow shop e i siti specializzati, che propongono una serie di prodotti che accontentino ogni genere di cliente e soddisfino esigenze di tutti i tipi.

Tra gli articoli disponibili per la vendita troverai, ad esempio:

olio sublinguale o da aggiungere agli alimenti;

alimenti, caramelle e snack;

creme per uso topico,

infiorescenze;

soluzioni per vaporizzatori;

tisane e infusi;

capsule.

Per iniziare un uso consapevole di CBD, rivolgiti esclusivamente a rivenditori seri e trasparenti, che offrano esclusivamente prodotti certificati e dalla filiera controllata