L'8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

"Spirito di sacrificio, solidarietà, amore e abnegazione contraddistinguono gli oltre 14 milioni di volontari impegnati in missioni umanitarie in tutto il mondo. Grazie a Voi che con immensa generosità donate il vostro tempo per aiutare il prossimo", commenta in una nota il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.