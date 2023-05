Millesimo, nel bilancio 2022 un risultato di oltre un milione: approvato il rendiconto

" L’utilizzo della parte relativa all’avanzo libero sarà meglio definito in sede di riequilibrio di bilancio, ma se le circostanze lo permetteranno, auspichiamo di poter far fronte agli aumenti di spesa causati dalla situazione contingente e poter intervenire su questioni importanti come la pubblica illuminazione, la prevenzione del rischio e la gestione cimiteriale ", aggiunge Garofano.

" Per il 2023 il bilancio del comune di Millesimo pareggia ad euro 11.334.318,66 Abbiamo elaborato un bilancio sano ed equilibrato, che riteniamo tenga conto in maniera ambiziosa e lungimirante di tutti gli aspetti utili e necessari alla vita della nostra comunità pur mantenendo un carattere prudenziale. Eventuali aggiustamenti saranno effettuati in corso d’opera mediante variazioni specifiche ma, nel complesso, possiamo ritenerci soddisfatti per la situazione in cui versano le casse dell’ente. Per quanto riguarda la parte corrente: i fondi di bilancio assicurano la copertura totale dei costi di gestione dei servizi offerti " prosegue Garofano in merito all'approvazione del bilancio pluriennale 2023/2025.

" Sono numeri davvero importanti per il nostro comune che nascono dall’impegno dell’amministrazione rispetto alla quantità e alla qualità dei servizi erogati quotidianamente e tengono conto di un aspetto particolare e difficoltoso per un comune delle dimensioni di Millesimo, ovvero la presenza di un presidio sanitario quale è la residenza servita Anna e Luigi Levratto e la residenza protetta Emma Facello. Sono confermate senza aumenti le aliquote dei tributi comunali IMU, addizionale comunale IRPEF e Canone Unico. Inoltre, il PEF relativo alla TARI approvato lo scorso anno, non prevede sostanziali aumenti delle aliquote ".

"Siamo quindi soddisfatti di non prevedere in questo bilancio aumenti del costo dei servizi alla cittadinanza garantendo la stessa qualità degli stessi. Resta invariata la cifra stanziata per il servizio di asilo nido e sono confermate la misura della premialità per i nuovi nati, figli di residenti a Millesimo, il sostegno alle famiglie più bisognose, il servizio scuolabus e tutto ciò che riguarda il sociale e la scuola. Confermati inoltre stanziamenti per sfalcio erba e sgombero neve. Sono previste le spese per la gestione del Palazzetto dello Sport, oltre alle spese per la gestione degli impianti di Viale Mameli. Confermato il medesimo sostegno alle attività di promozione del territorio, di Bric tana e del Museo di Villa Scarzella in collaborazione con WildBormida e il Centro Studi e Ricerche Liguri. Senza dimenticare l’impegno che l’amministrazione sta già profondendo per la ricerca dei contributi per l’organizzazione della XXXI edizione della Festa Nazionale del Tartufo".

"Per quanto concerne la parte capitale, sono previsti investimenti per oltre 2.300.000 euro. Numeri straordinari per il nostro comune, che testimoniano la grande vivacità di Millesimo e dell’Amministrazione per quanti riguarda i lavori pubblici", conclude Garofano.